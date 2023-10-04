Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humas Polri Gandeng Pemuda Manfaatkan Ruang Digital yang Positif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |08:59 WIB
Humas Polri Gandeng Pemuda Manfaatkan Ruang Digital yang Positif
foto: dok Polri
A
A
A

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membuka Awarding Night Polri Campus Creator Competition 2023 di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Kompetisi kreasi digital ini telah diikuti oleh 147 mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Sandi menyatakan, ajang ini di laksanakan salah satunya merupakan rangkaian Hari Jadi Ke-72 Humas Polri dan juga berawal dari kesadaran Polri akan ruang lingkup digital yang semakin luas. Oleh karenanya, ruang digital harus dimanfaatkan secara lebih positif.

Sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri tak hanya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, tetapi juga turut andil mewujudkan Indonesia Emas. Dalam mewujudkan hal itu, generasi muda menjadi penerus bangsa yang akan mengguncang dunia dengan kreativitasnya.

“Dalam era yang serba digital saat ini, Polri terus berupaya untuk menyalurkan bakat-bakat digital yang dimiliki generasi muda melalui program-program positif, sehingga dapat membantu program pemerintah dalam menumbuhkan kembangkan sumber daya manusia Indonesia,” kata Sandi, Rabu (4/10/2023).

Menurut Sandi, terlebih saat tahun politik ini, ruang digital harus dimanfaatkan secara positif untuk mencegah terjadinya perpecahan.

Halaman:
1 2
      
