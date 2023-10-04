Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sindiran Nyelekit KPK ke Mentan Syahrul yang Hilang: Mungkin Tersesat, Semoga Temukan Jalan yang Benar!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:14 WIB
Sindiran Nyelekit KPK ke Mentan Syahrul yang Hilang: Mungkin Tersesat, Semoga Temukan Jalan yang Benar!
Mentan Syahrul Menghilang Usai Dikabarkan Jadi Tersangka /Foto:MPI
A
A
A

JAKARTA – Keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hilang usai kunjungan ke Roma, Italia untuk menghadiri Konferensi Global tentang Peternakan Berkelanjutan Transformasi, masih menjadi misteri.

Pasalnya beredar kabar bahwa politikus Partai Nasdem tersebut sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Penyidik antirasuah juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Syahrul dan juga kantor Kementan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyatakan masih berpikir positif tentang lokasi SYL saat ini. Menurutnya, SYL hanya tersesat.

"Positive thinking aja, mungkin cuman tersesat, kita berharap agar yang bersangkutan bisa segera temukan jalan yang benar, balik ke Indonesia," kata Nawawi kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Namun demikian, Nawawi menegaskan proses penyidikan korupsi di lingkungan Kementan tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Yang pasti, proses penyidikan perkara akan terus dilakukan satgas sidik," pungkasnya.

Sebelumnya, Keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui setelah kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa. Sempat dikabarkan bertolak ke Jakarta pada Minggu (1/10/2023) lalu, namun hingga saat ini keberadaan Mentan SYL tidak ada yang mengetahui bahkan Wakilnya sendiri, Harvick Hasnul Qolbi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement