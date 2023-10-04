Sindiran Nyelekit KPK ke Mentan Syahrul yang Hilang: Mungkin Tersesat, Semoga Temukan Jalan yang Benar!

JAKARTA – Keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hilang usai kunjungan ke Roma, Italia untuk menghadiri Konferensi Global tentang Peternakan Berkelanjutan Transformasi, masih menjadi misteri.

Pasalnya beredar kabar bahwa politikus Partai Nasdem tersebut sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Penyidik antirasuah juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Syahrul dan juga kantor Kementan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyatakan masih berpikir positif tentang lokasi SYL saat ini. Menurutnya, SYL hanya tersesat.

"Positive thinking aja, mungkin cuman tersesat, kita berharap agar yang bersangkutan bisa segera temukan jalan yang benar, balik ke Indonesia," kata Nawawi kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Namun demikian, Nawawi menegaskan proses penyidikan korupsi di lingkungan Kementan tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Yang pasti, proses penyidikan perkara akan terus dilakukan satgas sidik," pungkasnya.

Sebelumnya, Keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui setelah kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa. Sempat dikabarkan bertolak ke Jakarta pada Minggu (1/10/2023) lalu, namun hingga saat ini keberadaan Mentan SYL tidak ada yang mengetahui bahkan Wakilnya sendiri, Harvick Hasnul Qolbi.