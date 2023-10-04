Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Kerahkan 35 Helikopter Atasi Karhutla Dampak Fenomena El Nino

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:27 WIB
BNPB Kerahkan 35 Helikopter Atasi Karhutla Dampak Fenomena El Nino
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan sebanyak 35 helikopter untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kekeringan dampak dari fenomena El Nino yang berkepanjangan.

“Untuk operasi udara, kita kerahkan sejumlah 35 heli yaitu 13 heli patroli, dan 22 heli water bombing,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya di Komplek Istana Merdeka, dikutip Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan 35 helikopter yang dikerahkan untuk mengatasi karhutla ini tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, jika salah satu daerah mengalami karhutla besar maka akan diarahkan untuk pelaksanaan waterbombing.

“Kenapa hanya 35, ini sudah dikerahkan dari seluruh Indonesia, jadi seluruh Indonesia yang ada heli waterbombing dan patroli, ini sudah dikerahkan semuanya jumlahnya ada 35 heli, diatur strateginya sedemikian rupa mana daerah-daerah yang kebakarannya besar, ke arah sana lah heli waterbombing diarahkan,” jelas Suharyanto.

Sebelumnya, Suharyanto pernah mengatakan di depan Anggota DPR RI ketika melakukan rapat kerja bersama, Kamis (14/9) lalu, bahwa Indonesia membutuhkan sebanyak 50 helikopter waterbombing untuk menghadapi fenomena El Nino.

“Jadi Heli water bombing ini seharusnya di Indonesia ini minimal ketika El Nino itu ada 50, tapi sekarang yang tersedia hanya 22 (heli waterbombing). Ini udah seluruh Indonesia sudah kami kerahkan,” kata Suharyanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement