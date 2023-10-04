Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi El Nino, BNPB Laksanakan 244 Kali TMC dengan Menebar Lebih 341 Ribu Kg Garam

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |10:02 WIB
Hadapi El Nino, BNPB Laksanakan 244 Kali TMC dengan Menebar Lebih 341 Ribu Kg Garam
Kepala BNPB, Suharyanto (foto: dok BNPB)
JAKARTA - El Nino merupakan fenomena iklim yang dapat memengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah yang menyebabkan kemarau panjang dan cuaca ekstrem. Bahkan, El Nino berdampak pada masalah kekeringan, ketersediaan air bersih, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengatasi dampak El Nino, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah pihak dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), juga TNI AU melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, hingga 3 Oktober 2023, telah dilaksanakan sebanyak 244 kali operasi TMC dengan menebarkan lebih 341 Ribu kilogram (kg) garam.

“Teknologi modifikasi cuaca, per hari ini BNPB sudah melaksanakan 244 kali dengan jumlah garam yang sudah disebar adalah 341.580 kg,” ungkap Suharyanto dalam keterangannya di Komplek Istana Merdeka, dikutip Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan hampir dua bulan terakhir terus dilaksanakan operasi TMC di Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sumatera Selatan (Sumsel).

“Sudah hampir 2 bulan terakhir TMC dilaksanakan terus menerus di Riau, Kalbar, NTT, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalsel, dan Sumsel, artinya di 6 provinsi prioritas karhutla semuanya dilaksanakan TMC,” paparnya.

