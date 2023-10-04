Bertemu SBY di Istana Bogor, Jokowi: Silahturahmi dan Bahas Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan pertemuannya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin 2 Oktober 2023 sore.

"Hari Senin ya, sore bertemu hampir satu jam," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut hanya bersilaturahmi dengan SBY. Dirinya juga membicarakan Pemilu 2024.

"Ya silahturahmi, berbincang-bincang terutama mengenai 2024. Yang dibicarakan apa? rahasia," ungkapnya.

Terkait pembahasan Partai Demokrat masuk ke koalisi Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo ataupun masuk ke kabinet saat ini, Jokowi menyebut rahasia.

"Rahasia," kata Jokowi.