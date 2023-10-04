Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mentan Syahrul Yasin Limpo Hilang, Jokowi: Ya Ditunggu Lah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |10:35 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo Hilang, Jokowi: Ya Ditunggu Lah
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kabar hilang kontak pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas.

"Siapa yang kehilangan kontak, siapa?," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Kabar hilangnya kontak Mentan SYL dikatakan oleh Wakin Mentan Harvick Hasnul Qolbi di Kompleks Istana Selasa (3/10) kemarin.

"Dikontak saja coba, dikontak saja kan bisa ada yang punya nomer telponnya Ndak? coba dikontak," kata Jokowi.

Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu. Menurutnya, SYL belum tiba di Indonesia dari kepergian ke luar negeri.

"Ya ditunggu lah, beliau kan keluar belum sampai ke Indonesia," jelasnya.

Terkait posisi SYL, Jokowi menyebut bahwa hal itu bukan urusan dirinya sebagai Presiden.

"Ya masa urusan sampai posisi dimana presiden suruh tau kamu gimana," kata Jokowi.

Diketahui, keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui pascakunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa. Sempat dikabarkan bertolak ke Jakarta pada Minggu (1/9/2023) lalu, namun hingga saat ini keberadaan Mentan SYL tidak ada yang mengetahui bahkan Wakilnya sendiri, Harvick Hasnul Qolbi.

"Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri SYL," kata Wamentan Harvick di Istana Negara, Selasa (3/9/2023).

