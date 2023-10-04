Mentan SYL Hilang Kontak, Jokowi: Masa Presiden Suruh Tahu Dimana

JAKARTA - Keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui pasca kunjungan kerja di luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi perihal posisi SYL. Dirinya menyebut bahwa hal itu bukan urusan dirinya sebagai Presiden.

"Ya masa urusan sampai posisi dimana presiden suruh tau," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Jokowi pun menanggapi kabar hilangnya kontak Mentan SYL usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas.

Kabar hilangnya kontak Mentan SYL dikatakan oleh Wakin Mentan Harvick Hasnul Qolbi di Kompleks Istana Selasa (3/10) kemarin.

"Siapa yang kehilangan kontak siapa?," kata Jokowi.

"Dikontak saja coba dikontak saja kan bisa ada yang punya nomer telponnya Ndak? coba dikontak," tambahnya.

Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu. Menurutnya, SYL belum tiba di Indonesia dari kepergian ke luar negeri.

"Ya ditunggu lah, beliau kan keluar belum sampai ke Indonesia," jelasnya.