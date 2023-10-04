Puan Mendadak Temui JK di Brawijaya, Ada Apa?

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani direncanakan akan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) pada siang ini.

Kabar pertemuan JK dan Puan tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

"Iya (ada kunjungan Puan ke kediaman JK)," kata Said Abdullah, kepada MNC Portal, Rabu (4/10/2023).

Namun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu belum mengungkap lebih jauh agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Puan yang juga politikus PDIP ini dengan JK.

Informasi pertemuan itu sebelumnya beredar di kalangan media. Dalam informasi tersebut, disampaikan bahwa pada hari Rabu (4/10) sekitar pukul 12.00 WIB, Puan Maharani akan bertemu JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.