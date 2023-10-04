KPK Geledah Rumah Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Ali Fikri Belum Beri Info Rinci

Ali Fikri belum memberi informasi rinci terkait penggeledahan 2 rumah pribadi Syahrul Yasin Limpo (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan pada dua rumah pribadi Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (4/10/2023).

Penggeledahan tersebut merupakan lanjutan yang dilakukan KPK sebelumnya di rumah dinas dan kantor Kementan.

"Benar, hari ini Tim Penyidik melanjutkan penggeledahan di Kota Makassar," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Namun, Ali belum mau memberikan keterangan lebih jauh terkait apa saja yang diamankan oleh tim penyidik KPK atas penggeledah itu. Sebab pihaknya masih bekerja melakukan penggeledahan di lokasi.

"Kegiatannya masih berlangsung dan segera setelah selesai akan kami sampaikan hasilnya," ucapnya.

KPK diketahui telah menggeledah rumah dinas SYL pada Kamis 28 September 2023. Lalu keesokan harinya Jumat 29 September 2023, ruang kerja Mentan tak luput dalam penggeledahan.