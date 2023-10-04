Geledah Rumah di Jagakarsa, KPK Amankan Dokumen Penting Terkait Kasus Mentan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah satu rumah di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Oktober 2023. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tim penyidik, kemarin (3/10) telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (4/10/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, rumah yang digeledah tersebut merupakan kediaman staf khusus (stafsus) menteri. Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen berisi catatan penting terkait perkara ini.

"Ditemukan berikut diamankan bukti antara lain berupa dokumen yang berisi catatan penting kaitan dengan perkara ini. Analisis dan penyitaan segera akan kembali dilakukan," bebernya.