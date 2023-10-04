Menguak Kelezatan Durian Mbah Krowok, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Hari Ini

OKEZONE Updates kali ini akan menyajikan berita dari Dusun Gencono, Desa Jambekumbu, Lumajang, Jawa Timur yang berada di lereng Gunung Semeru ini terkenal menjadi sentra buah durian.

Salah satu durian yang menjadi primadona di tempat ini yakni durian mbah krowok yang memiliki citarasa khas, manis legit dan bertekstur lengket seperti dodol.

Meski ukuran buahnya tidak terlalu besar, tak lebih dari 2 kilogram, namun untuk rasa durian ini boleh dibandingkan dengan durian-durian lokal lainnya. Daging tebal dengan sensasi pahit di akhir membuat durian ini sangat digandrungi pecinta durian.

Durian mbah krowok ini juga memiliki keistimewaan yakni berasal dari pohon durian raksasa berusia ratusan tahun. Dinamakan durian mbah krowok, lantaran pohon durian berdiameter sekitar 4 meter dan tinggi mencapai 100 meter ini memiliki lubang di tengah batang pohon yang bisa dimasuki oleh orang dewasa.

Sementara itu ada berita tentang atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusima Dewi meraih medali emas pada cabang sport climbing atau panjat tebing nomor speed putri, Asian Games 2023.

Dewi menjalani babak 16 besar dengan mengalahkan pemanjat mongolia Selenge Nyamandoo. Dewi mencatatkan waktu 6 koma 789 detik dan unggul lebih dari tujuh detik.

Pada babak perempat final Dewi mencatatkan waktu waktu lebih baik ketimbang babak sebelumnya yakni 6 koma 709 detik.