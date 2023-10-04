Begini Suasana KPK Menyusul Kabar Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Indonesia

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta petang ini, Rabu (4/10/2023), usai kunjungan kerjanya di Roma, Italia. Namun, suasana Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampak terlihat sepi.

Pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 18.30 WIB, terlihat hanya aktivitas awak media di Gedung Merah Putih KPK yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ada penjagaan ketat dari pihak keamanan.

Terkait hal kepulangan Mentan, KPK juga belum ada keterangan. MNC Portal telah mencoba menghubungi Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri namun yang bersangkutan belum merespon hal itu.

Dari informasi yang beredar, SYL akan tiba di Terminal 3 Bandara Soakarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekira pukul 18.05 WIB. Yang bersangkutan menggunakan pesawat Singapore Airlines rute SIN-CGK dengan no penerbangan SQ964. Disebutkan pada pukul 15.36 WIB terpantau CEK IN dengan 5 Bagasi.

Informasi tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim belum dapat memastikan hal tersebut. "Nanti pukul 19.00 WIB kontak lagi ya," katanya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementan. Ketiga orang tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

"Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat 29 September 2023.