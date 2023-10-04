Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Suasana KPK Menyusul Kabar Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Indonesia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:02 WIB
Begini Suasana KPK Menyusul Kabar Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Indonesia
Suasana Gedung KPK (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta petang ini, Rabu (4/10/2023), usai kunjungan kerjanya di Roma, Italia. Namun, suasana Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampak terlihat sepi. 

Pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 18.30 WIB, terlihat hanya aktivitas awak media di Gedung Merah Putih KPK yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ada penjagaan ketat dari pihak keamanan.

Terkait hal kepulangan Mentan, KPK juga belum ada keterangan. MNC Portal telah mencoba menghubungi Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri namun yang bersangkutan belum merespon hal itu.

Dari informasi yang beredar, SYL akan tiba di Terminal 3 Bandara Soakarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekira pukul 18.05 WIB. Yang bersangkutan menggunakan pesawat Singapore Airlines rute SIN-CGK dengan no penerbangan SQ964. Disebutkan pada pukul 15.36 WIB terpantau CEK IN dengan 5 Bagasi.

Informasi tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim belum dapat memastikan hal tersebut. "Nanti pukul 19.00 WIB kontak lagi ya," katanya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementan. Ketiga orang tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

"Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat 29 September 2023. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement