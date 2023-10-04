Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tegaskan Safari Puan ke JK dan Luhut Bentuk Silaturahmi, Begini Respons TPN Ganjar Presiden

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:09 WIB
Tegaskan Safari Puan ke JK dan Luhut Bentuk Silaturahmi, Begini Respons TPN Ganjar Presiden
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid turut angkat bicara terkait pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan sejumlah tokoh, seperti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia menegaskan, safati Puan ke JK dan Luhut itu merupakan bentuk silaturahmi biasa. Ia meminta agar pertemuan tersebut tak dimaknai ada peristiwa tertentu.

"Intinya gini, jadi jangan dilihat kalau ada pertemuan antar tokoh itu jadi sesuatu. Yang paling penting itu silaturahmi. Jadi jangan lihat ada kubu a, b, kubu c. Enggak ada. Karena yang kita bicarakan adalah tadi bicara bahwa silaturahmi adalah hal yang penting," tutur Arsjad saat ditemui di Gedung High End, MNC Center, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Arsjad berkata, pertemuan Puan dengan JK sldan Luhut merupakan silaturahmi junior dan senior. Baginya, pertemuan itu merupakan hal biasa dan wajar.

"Jadi menjaga silaturahmi, diskusi, karena ujung2l-ujungnya kita balik pada kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang kita jalankan adalah supaya bagaimana Indonesia maju," terang Arsjad.

Kendati demikian, Arsjad meminta agar pertemuan tersebut dimaknai dalam konteks silaturahmi biasa. Ia juga meyakini, pertemuan tersebut turut menbahas persoalam bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050//puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017//puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997//puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991//puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173956//dpr-KQ9l_large.jpg
Puan Akhirnya Minta Maaf soal Demo Ricuh Agustus yang Sebabkan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171888//puan-4JOu_large.jpg
Jokowi Serukan Prabowo-Gibran Dua Periode, Puan Ingatkan: Pemilu 2029 Masih Lama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement