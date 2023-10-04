Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:53 WIB
<i>Breaking News</i>: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Indonesia
Penampakan SYL tiba di Bandara Soetta (Foto: Ist)
JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah tiba di Indonesia.

Dia tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, (4/10/2023) pukul 18.41 WIB.

"Sudah berada di Indonesia," ujarnya kepafa wartawan.

Kata Silmy, kedatangannya terpantau di telah melintas di pemerikasaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

"Tadi melintas di pemeriksaan imigrasi 18.41," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh MNC Portal Indonesia, Yasin Limpo tiba di terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) pukul 18.05 WIB.

Dia datang dengan mengunakan pesawat Singapore Airlines rute Singapura-Cengkareng dengan nomor penerbangan SQ964.

"Melaporkan penumpang atas nama Bapak Syahrul Yasin Limpo terjadwal pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 mengunakan pesawat Singapore Airlines rute SIN-CGK dengan nomor penerbangan SQ964 diperkirakan mendarat pukul 18.05 WIB via Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta* pada pukul 15.36 WIB terpantau CEK IN dengan 5 bagasi," jelas informasi tersebut.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi tak nampak tanda-tanda kedatangan Yasin Limpo. Petugas keamanan untuk menjemput kedatangan tokoh sekelas menteri pun tak terlihat.

Topik Artikel :
Imigrasi Syahrul Yasin Limpo SYL
