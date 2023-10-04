SYL Sudah Tiba di Indonesia, Kantor KPK Terpantau Sepi Aktivitas

Penampakan gedung KPK saat SYL tiba di Indonesia (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah mendarat di Indonesia. Hal tersebut dibenarkan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim.

Silmy menyebutkan, tibanya SYL di tanah air merujuk pada pemerikasaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

"Sudah berada di Indonesia," kata Silmy kepada wartawan.

"Tadi melintas di pemeriksaan imigrasi 18.41," sambungnya.

Kendati demikian, situasi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlokasi di Jalan Kuningan Persada itu nampak sepi dari kegiatan pegawai Lembaga Anti-rasuah.

Di sana, hanya terlihat awak-awak media yang sedang menunggu kemungkinan kedatangan SYL setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta.