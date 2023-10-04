Foto-Foto Syahrul Yasin Limpo Tiba di Bandara Soetta

JAKARTA - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sekira pukul 18.05 WIB. SYL tiba dengan menaiki pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ-964 yang bertolak di bandara Changi, rute Singapura-Indonesia.

Berdasarkan pantauan MPI, SYL datang dengan mengenakan jas hitam bercorak kotak-kotak dengan motif garis berwarna abu-abu. Dia pun memakai kemeja berkerah warna biru, bercelana hitam panjang dan bersepatu kets hitam dengan motif sol berwarna putih.

Melalui sumber yang diterima MPI, SYL tiba di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan telah melakukan check-in pada sekira 15.36 WIB dengan lima bagasi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan tiba di Indonesia dari Roma, Italia, pada Minggu, 1 Oktober 2023. Keberadaan Syahrul Yasin Limpo di Italia dalam rangka menghadiri Konferensi Global tentang Peternakan Berkelanjutan Transformasi.

BACA JUGA: Pesawat yang Dikabarkan Ditumpangi Syahrul Yasin Limpo Mendarat di Bandara Soetta

Rencana kedatangan Syahrul Yasin Limpo di Indonesia dari Italia merujuk surat yang diterbitkan oleh Angkasa Pura II dengan nomor 142/OIC/09/03/SI-VIP/2023 tentang penggunaan ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta. Surat itu ditandatangani oleh Officer In Charge, Samsul Sutanto.

Dalam surat terbitan Angkasa Pura II yang dikantongi MNC Portal Indonesia, Syahrul Yasin Limpo terjadwal tiba di Indonesia menumpangi maskapai Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 956. Qatar Airways dengan nomor QR 956 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.25 WIB.