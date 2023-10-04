Panglima Yudo Margono Ziarah ke Makam Jenderal Soedirman Jelang HUT Ke-78 TNI

JAKARTA - Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Vero Yudo Margono ziarah dan tabur bunga ke Makam Panglima Besar Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Jogyakarta, Rabu (4/10/2023).

Ziarah tersebut merupakan salah satu rangkaian acara yang dilaksanakan dalam rangka hari jadi TNI yang ke 78.

Kegiatan itu juga merupakan tradisi yang rutin dilakukan dengan tujuan mengenang jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan ini, telihat bapak Teguh Soedirman yang merupakan putra bungsu dari Almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman turut hadir mendampingi Panglima TNI.

Beliau menyampaikan rasa bangga dan terharu, dia berharap kegiatan ini menjadi teladan bagi generasi yang akan datang dengan mengenang jasa-jasa para pahlawan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Asops Panglima TNI, Kapuspen TNI, Askomlek Panglima TNI, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda DIY, Gubernur AAU, Danrem 072 Pmk, Danlantamal V Sby, Danlanud Adi Soetjipto, Danlanal Yogyakarta serta pejabat dari pemerintahan Provinsi DIY.

(Angkasa Yudhistira)