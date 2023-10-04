Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mobil Alphard yang Diduga Ditumpangi SYL Tiba di Nasdem Tower

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:41 WIB
Mobil Alphard yang Diduga Ditumpangi SYL Tiba di Nasdem Tower
Mobil Alphard diduga ditumpangi SYL tiba di Nasdem Tower (Foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga tiba di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (4/10/2023) pukul 20.10 WIB.

Kedatangan SYL diduga kuat tatkala sebuah mobil Alphard hitam masuk ke kawasan Nasdem Tower. Pasalnya, SYL berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menggunakan Alphard berpelat B 8055 ADT.

Kendati demikian, mobil Alphard yang diduga kuat tersebut hanya seperkian detik masuk ke area parkir bawah Nasdem Tower. Sehingga, tak ada satupun yang melihat kesamaan pelat nomor tersebut.

Di sisi lain, kedatangan mobil Alphard yang diduga ditumpangi SYL itu dikawal ketat tatkala masuk ke area parkir basemen.

Bahkan, awak media kesulitan untuk mengambil gambar dari jarak yang lebih dekat.

Adapun, tim keamanan khusus dari Nasdem nampak berjaga di tiap-tiap sudut Nasdem Tower. Meski, suasana di kawasan ini nampak sepi.

Adapun, Empat petinggi Partai NasDem disebut berkumpul di NasDem Tower, Jakarta Pusat, mereka yakni Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan empat petinggi itu adalah Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Ketua Majelis Tinggi DPP NasDem, Karli Boenjamin, Eks Gubernur NTT yang juga Kader NasDem Victor Laiskodat, dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Halaman:
1 2
      
