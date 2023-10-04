Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peran Akademisi Disebut Sangat Diperlukan untuk Jaga Hutan di Tengah Perubahan Iklim

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:53 WIB
Peran Akademisi Disebut Sangat Diperlukan untuk Jaga Hutan di Tengah Perubahan Iklim
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono, Ketua Foretika Naresworo Nugroho, dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara bersama meresmikan/kick off Forestry Update Course (FUCo) didepan sekitar 2.000 mahasiswa kehutanan seluruh Indonesia, Rabu, (04/09/2023).

Pada peresmian yang dilakukan di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta tersebut, Menteri Siti memberikan kuliah perdana Forestry Update Course (FUCo) untuk semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 dengan judul "Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia dalam Perspektif Global/Internasional".

Kuliah umum FUCo merupakan pengintegrasian kebijakan-kebijakan LHK ke dalam pembelajaran kurikulum merdeka belajar pada prodi kehutanan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan yang diinisiasi KLHK dan FOReTIKA ini merupakan tindak lanjut dari hasil lokakarya nasional implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka perguruan tinggi kehutanan di Indonesia pada tanggal 16 Juni 2023 di Medan, Sumatera Utara.

“Inilah pijak perjalanan kita untuk memperbaiki Indonesia yang katanya alamnya kaya, dari dulu bilang alamnya kaya, alamnya kaya, alamnya kaya, tapi terus apa? itu sebetulnya yang kita butuhkan sekarang,” tegas Menteri Siti.

Menteri Siti juga mengungkapkan bahwa dengan FUCo, SDM Indonesia terutama para akademisi bisa write what you do, do What you write. Dengan mengikuti Kuliah Umum di FUCo, ia mengharapkan para mahasiswa kehutanan Indonesia akan mendapatkan update informasi, serta dapat memberikan catatan-catatan objektif konstruktif untuk kemajuan pembangunan kehutanan dan lingkungan di Indonesia.

“Boleh nggak FUCo Ini dijadikan standar terus-menerus dan bisa dilembagakan bisa terus dilakukan ada nilai kreditnya, ada nilai buat mahasiswanya, dan juga ada reward untuk mahasiswanya dengan mendapatkan selain pengetahuan praktikum dan lain-lain,” ujarnya

