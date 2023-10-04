Ratih Purnamasari dan Ike Julieatiaty Ngaku Bangga Partai Perindo Bisa dapat Banyak Pujian di RAKORNAS 2023

JAKARTA – Memasuki hari kedua RAKORNAS 2023 yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dihadiri oleh Wakil Ketua Kartini Perindo Ibu Ratih Purnamasari Gunaevy dan Jubir Nasional DPP Partai Perindo Ike Julieatiaty.

RAKORNAS yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 3-5 Oktober 2023 itu mengusung tema “Meningkatkan Kapasitas Calon Anggota Legislatif Kaukus Perempuan Politik Indonesia Menuju Pemilu 2024”. Pada hari pertama dan hari kedua yang dilaksanakan di DPP Partai Gerindra, sedangkan pada hari ketiga diselenggarakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Ratih Purnamasari menjelaskan pada acaranya hari ini Partai Perindo menjadi salah satu Partai yang tergabung dengan KPPI mengikuti RAKORNAS 2023. Menurutnya selama berlangsungnya acara, Partai Perindo banyak sekali mendapat pujian karena memiliki caleg-caleg perempuan yang sesuai dengan persyaratan, yakni memberikan sekitar lebih dari 30 Persen caleg perempuan.

“Diatas 40 Persen,” kata Ratih kepada MNC Portal saat ditemui di acara RAKORNAS KPPI, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Tidak hanya itu, Ike Julieatiaty menambahkan bahwa ada sekitar 43 Persen calon legislatif perempuan yang dikirimkan oleh Partai Perindo. Sehingga hal itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Partai Perindo yang juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Namun, meskipun begitu Partai Perindo juga tidak hanay sekedar mengirimkan perwakilan perempuan, tetapi juga mempersiapkan caleg-calegnya dengan yang memiliki kualitas, dan unggul dibidangnya.