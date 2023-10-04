Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Maharani dan Kaesang Segera Bertemu, Arsjad Rasjid: Bagian dari Silaturahmi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:00 WIB
Puan Maharani dan Kaesang Segera Bertemu, Arsjad Rasjid: Bagian dari Silaturahmi
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid ikut buka suara merespon adanya pertemuan antara Ketua DPD PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ia menilai bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan biasa.

Menurut Arsjad dirinya juga kerap bertemu baik itu dengan Kaesang dan Gibran Rakabuming. Oleh karenanya pertemuan Puan dan Kaesang dianggap biasa, apalagi keduanya juga dinilai mempunyai kedekatan layaknya kakak beradik.

“Ini kan tadi bahwa jangan sampai adanya asumsi-asumsi dan ini adalah bagian dari silaturahmi,” kata Arsjad usai menghadiri rapat TPN, di Gedung TPN, MNC Centre, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Arsjad pun meminta agar publik menunggu apa hasil diskusi dari pertemuan kedua tokoh muda tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan ini menandakan politik yang positif.

“Diskusi yang dilakukan itu tadi politik asyik, kita ngobrol sama semuanya dan kita hormati. Mas Kaesang itu jadi Ketum PSI, sekarang menjadi wakil daripada PSI,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement