Puan Maharani dan Kaesang Segera Bertemu, Arsjad Rasjid: Bagian dari Silaturahmi

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid ikut buka suara merespon adanya pertemuan antara Ketua DPD PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ia menilai bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan biasa.

Menurut Arsjad dirinya juga kerap bertemu baik itu dengan Kaesang dan Gibran Rakabuming. Oleh karenanya pertemuan Puan dan Kaesang dianggap biasa, apalagi keduanya juga dinilai mempunyai kedekatan layaknya kakak beradik.

“Ini kan tadi bahwa jangan sampai adanya asumsi-asumsi dan ini adalah bagian dari silaturahmi,” kata Arsjad usai menghadiri rapat TPN, di Gedung TPN, MNC Centre, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Arsjad pun meminta agar publik menunggu apa hasil diskusi dari pertemuan kedua tokoh muda tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan ini menandakan politik yang positif.

“Diskusi yang dilakukan itu tadi politik asyik, kita ngobrol sama semuanya dan kita hormati. Mas Kaesang itu jadi Ketum PSI, sekarang menjadi wakil daripada PSI,” ungkapnya.