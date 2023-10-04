SYL Tiba di Tanah Air, Febri Diansyah Merapat ke Nasdem Tower

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu (4/10/2023) sore.

SYL pulang ke Indonesia setelah sempat hilang kontak usai diinformasikan menjadi tersangka korupsi di lingkungan Kementan.

Di sisi lain, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang yang sempat menjadi pengacara SYL saat penyelidikan kasus tersebut tampak terlihat di Nasdem Tower.

Febri dan Rasamala tampak terlihat berjalan beriringan menaiki eskalator di Nasdem Tower.

Febri terlihat menggunakan kemeja berwarna biru, sedangkan Rasamala terlihat menggunakan batik berwarna abu-abu.

Namun, belum diketahui tujuan Febri dan Rasamala merapat ke Nasdem Tower. Bahkan, awak media juga telah mengonfirmasi kepada dua orang tersebut, tapi nihil balasan.

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga tiba di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (4/10/2023) pukul 20.10 WIB.