Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL Tiba di Tanah Air, Febri Diansyah Merapat ke Nasdem Tower

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:12 WIB
SYL Tiba di Tanah Air, Febri Diansyah Merapat ke Nasdem Tower
Febri Diansyah di Nasdem Tower. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu (4/10/2023) sore.

SYL pulang ke Indonesia setelah sempat hilang kontak usai diinformasikan menjadi tersangka korupsi di lingkungan Kementan.

Di sisi lain, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang yang sempat menjadi pengacara SYL saat penyelidikan kasus tersebut tampak terlihat di Nasdem Tower.

Febri dan Rasamala tampak terlihat berjalan beriringan menaiki eskalator di Nasdem Tower.

Febri terlihat menggunakan kemeja berwarna biru, sedangkan Rasamala terlihat menggunakan batik berwarna abu-abu.

Namun, belum diketahui tujuan Febri dan Rasamala merapat ke Nasdem Tower. Bahkan, awak media juga telah mengonfirmasi kepada dua orang tersebut, tapi nihil balasan.

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga tiba di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (4/10/2023) pukul 20.10 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475//kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074//kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154393//kpk-b1gc_large.jpg
Febri Diansyah: Perintah Hasto Uji Materi Peraturan KPU Berdasarkan Keputusan Partai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131841//kpk-quv1_large.jpg
Eks Komisioner KPU Sebut Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto, Ini Kata Febri Diansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130601//febri_diansyah_diperiksa_kpk-CIvm_large.JPG
Febri Diansyah Hadir Diperiksa KPK Terikat Kasus Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/337/3126798//kpk-XEWS_large.jpg
Febri Diansyah Diintimidasi karena Tangani Kasus Hasto, KPK Buka Suara  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement