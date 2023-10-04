Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Jam Berjibaku, Damkar Depok Padamkan Kebakaran Ruko

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:32 WIB
Satu Jam Berjibaku, Damkar Depok Padamkan Kebakaran Ruko
Petugas Damkar berhasil padamkan kebakaran ruko di Depok (Foto : Damkar Depok)
A
A
A

 

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok berhasil memadamkan api yang membakar ruko di Patung Gajah, Kampung Bulak Timur RT 2 RW 9, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Selasa (4/10/2023). Dengan mengerahkan 16 personel, kurang lebih satu jam api berhasil dipadamkan.

Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati mengatakan timnya mendapat laporan pada pukul 13.30 WIB. Kemudian, tiba di lokasi kejadian pukul 13.39 WIB dan api berhasil dipadamkan pukul 14.30 WIB.

"Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, penyebab kebakaran karena arus listrik," kata Tesy dalam keterangannya.

Tesy menyebut besaran kerugian akibat kebakaran sampai berita ini dibuat belum diketahui. Untuk jumlah besaran kerugian sementara masih menunggu informasi dari pihak yang berwajib.

