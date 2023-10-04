Polri Bagikan Air Bersih untuk Warga Penjaringan yang Kekeringan

JAKARTA - Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri menggelar bakti sosial di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, berupa pembagian air bersih kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi kekurangan air bersih akibat kemarau panjang yang tengah terjadi.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pembagian air bersih ini merupakan upaya Polri membantu masyarakat yang membutuhkan akses air bersih sebagaimana perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, bakti sosial dilakukan dalam rangka Hari Jadi Ke-72 Humas Polri.

“Pembagian air bersih ini tidak hanya dilakukan di sini, tetapi juga di 35 titik lainnya,” kata Sandi, Rabu (4/10/23).

Menurut Kadiv Humas, jumlah air yang dibagikan mencapai 1.500.000 liter ke 35 titik tersebut.

“Semoga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan untuk memupuk rasa persaudaraan kita semuanya,” ujar Sandi.

Sandi memastikan, berbagai kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian Jenderal Sigit dan jajaran Polri. Oleh karenanya, pembagian air bersih ini diupayakan secara menyeluruh di Bid Humas polda hingga polres jajaran.