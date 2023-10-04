Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Bagikan Air Bersih untuk Warga Penjaringan yang Kekeringan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:48 WIB
Polri Bagikan Air Bersih untuk Warga Penjaringan yang Kekeringan
Polri bagikan air bersih pada warga Penjaringan yang alami kekeringan (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri menggelar bakti sosial di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, berupa pembagian air bersih kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi kekurangan air bersih akibat kemarau panjang yang tengah terjadi.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pembagian air bersih ini merupakan upaya Polri membantu masyarakat yang membutuhkan akses air bersih sebagaimana perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, bakti sosial dilakukan dalam rangka Hari Jadi Ke-72 Humas Polri.

“Pembagian air bersih ini tidak hanya dilakukan di sini, tetapi juga di 35 titik lainnya,” kata Sandi, Rabu (4/10/23).

Menurut Kadiv Humas, jumlah air yang dibagikan mencapai 1.500.000 liter ke 35 titik tersebut.

“Semoga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan untuk memupuk rasa persaudaraan kita semuanya,” ujar Sandi.

Sandi memastikan, berbagai kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian Jenderal Sigit dan jajaran Polri. Oleh karenanya, pembagian air bersih ini diupayakan secara menyeluruh di Bid Humas polda hingga polres jajaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/510/2913255/kemarau-berkepanjangan-warga-purwosari-gelar-sholat-minta-hujan-oNRCOwoBeM.jpg
Kemarau Berkepanjangan, Warga Purwosari Gelar Sholat Minta Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement