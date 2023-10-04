Kebakaran Melahap Rumah di Jaksel, 21 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah rumah yang berada di kawasan padat penduduk, Jalan Jatayu I, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Oktober 2023 sore tadi. Saat ini, 21 mobil damkar telah dikerahkan ke lokasi.

Adapun kebakaran terjadi sekira pukul 17.15 WIB, yang mana sebuah rumah tampk terbakar api. Asap hitam pun mengepul sangat banyak dibarengi warna pantulan dari cahaya api.

Di lokasi, petugas kebakaran langsung merapat dan berusaha menjinakan api yang masih membakar rumah warga itu. Setidaknya, ada sekitar 21 unit mobil Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan guna melakukan pemadaman api.

"Pengerahan 15 unit, ditambah dari Sudin Gulkarmat 9 unit, total 21 unit," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta selatan, Syamsul Huda dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

Namun, hingga berita ini dituliskan, belum diketahui kronologi penyebab kebakaran itu bisa sampai terjadi. Belum dipastikan juga ada tidaknya korban jiwa ataupun luka dalam insiden kebakaran itu.

(Arief Setyadi )