HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Pemukiman Padat Penduduk di Jaksel, Api Masih Membara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:22 WIB
Kebakaran di Pemukiman Padat Penduduk di Jaksel, Api Masih Membara
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah yang berada di kawasan padat penduduk diJalan Jatayu I, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (4/10/2023) sore tadi. Saat ini, kobaran api di lokasi masih membara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 19.57 WIB, terlihat kobaran api masih membara. Asap hitam juga terlihat membumbung tinggi.

Di lokasi, tampak petugas kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala. Petugas pemadam sempat mengalami hambatan, sebab banyak warga yang berkumpul untuk melihat lokasi kebakaran tersebut.

Petugas pemadam kebakaran dan pihak kepolisian pun sempat mengingatkan warga terutama anak-anak kecil untuk menjauhi lokasi kebakaran agar petugas yang bertugas tidak mengalami hambatan.

