Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Evakuasi Barang Berharganya

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah yang berada di dekat kawasan padat penduduk diJalan Jatayu I, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (4/10/2023) sore tadi. Sejumlah warga mengevakuasi barang berharga miliknya.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul, terlihat kobaran api masih membara. Asap hitam juga masih terlihat membumbung tinggi. Terlihat pula juga menyelamatkan barang berharganya.

Sejumlah barang yang diselamatkan diantaranya barang elektronik seperti televisi, dispenser, lemari baju, kulkas hingga mesin cuci.

Sementara itu, petugas kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala. Petugas pemadam sempat mengalami hambatan, sebab banyak warga yang berkumpul untuk melihat lokasi kebakaran tersebut.

Petugas pemadam kebakaran dan pihak kepolisian pun sempat mengingatkan warga terutama anak-anak kecil untuk menjauhi lokasi kebakaran agar petugas yang bertugas tidak mengalami hambatan.

“Tolong warga menjauh dari lokasi, api masih menyala. Tolong anak-anak juga kembali pulang ya,” ucap para petugas di lokasi.