Hendak Tawuran, 11 Pelajar SMP di Bogor Ditangkap

BOGOR - Sebanyak 11 pelajar SMP ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka diketahui hendak melakukan tawuran.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Berawal ketika, terlihat adanya gerombolan pelajar sekitar 50 orang membawa senjata tajam (sajam) melintas di Jalan Cipaku.

"Diamankan 3 pelajar oleh Bhabinkamtibmas dan 8 pelajar diamankan oleh warga dan staf kelurahan," kata Bismo dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

Setelah diamankan, para pelajar itu dibawa ke Polsek Bogor Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelajar itu hendak melakukan aksi tawuran gabungan dari 5 sekolah tingkat SMP di Bogor.

"Titik kumpul tawuran di area kuburan China Dekeng," ucapnya.