Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, 11 Pelajar SMP di Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:16 WIB
Hendak Tawuran, 11 Pelajar SMP di Bogor Ditangkap
Hendak tawuran, 11 pelajar SMP di Bogor ditangkap. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

 

BOGOR - Sebanyak 11 pelajar SMP ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka diketahui hendak melakukan tawuran.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Berawal ketika, terlihat adanya gerombolan pelajar sekitar 50 orang membawa senjata tajam (sajam) melintas di Jalan Cipaku.

"Diamankan 3 pelajar oleh Bhabinkamtibmas dan 8 pelajar diamankan oleh warga dan staf kelurahan," kata Bismo dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

Setelah diamankan, para pelajar itu dibawa ke Polsek Bogor Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelajar itu hendak melakukan aksi tawuran gabungan dari 5 sekolah tingkat SMP di Bogor.

"Titik kumpul tawuran di area kuburan China Dekeng," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement