Kebakaran Hebat di Kebayoran Lama Jaksel Hanguskan Bangunan Seluas 3 Ribu Meter Persegi

JAKARTA - Kebakaran besar melanda permukiman padat semipermanen, yang digunakan sebagai lapak barang bekas, di Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10/2023).

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, bangunan padat penduduk yang terbakar itu memiliki luas sekira 3 ribu meter persegi.

"Memang hari ini terjadi kebakaran tepatnya di Jalan Jatayu 1. Untuk objek yang terbakar luasnya itu sekitar 3 ribu meter persegi," kata dia di lokasi, Rabu (4/10/2023).

Satriadi menyebut sebanyak 38 unit dan 60 personel pemada kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk memadamkan api.

Selain itu, dia mengatakan, pihaknya sempat mengalami kendala dalam memadamkan api seperti aksesnya yang susah dijangkau, hingga sempat kekurangan air.

Meski begitu, api yang semula muncul sekira pukul 17.15 WIB, kini sudah masuk dalam proses pendinginan.

"Bahan materialnya memang mudah terbakar dan bertumpuk dengan seng. Jadi memang kita agak sulit untuk memadamkannya," ujarnya.