Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Kebakaran di Kebayoran Lama Jaksel, Seluruh Bangunan Semipermanen Hangus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:47 WIB
Penampakan Kebakaran di Kebayoran Lama Jaksel, Seluruh Bangunan Semipermanen Hangus
Kebakaran hanguskan bangunan semipermanen di Kebayoran Lama, Rabu (4/10/2023). (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran besar melanda permukiman padat di Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10/2023). Di permukiman itu banyak bangunan semipermanen, yang digunakan sebagai lapak barang bekas,

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 22.00 WIB, terlihat seluruh bangunan hangus terbakar. Terlihat hampir tidak ada yang tersisa akibat kebakaran yang terjadi sejak sore tadi.

Di lokasi, kobaran api terlihat sudah tidak ada. Namun sebagian titik terlihat masih adanya asap yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran pun tampak masih menyirami titik munculnya asap tersebut.

Saat ini, warga baik muda dan tua masih berada di lokasi untuk melihat petugas yang menyisir api.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan adapun bangunan padat penduduk yang terbakar, memiliki luas sekira 3 ribu meter persegi.

"Memang hari ini terjadi kebakaran tepatnya di Jalan Jatayu 1. Untuk objek yang terbakar luasnya itu sekitar 3 ribu meter persegi," kata dia di lokasi, Rabu.

Satriadi menyebut sebanyak 38 unit dan 60 personel pemada kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk memadamkan api.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement