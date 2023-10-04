Penampakan Kebakaran di Kebayoran Lama Jaksel, Seluruh Bangunan Semipermanen Hangus

JAKARTA - Kebakaran besar melanda permukiman padat di Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10/2023). Di permukiman itu banyak bangunan semipermanen, yang digunakan sebagai lapak barang bekas,

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 22.00 WIB, terlihat seluruh bangunan hangus terbakar. Terlihat hampir tidak ada yang tersisa akibat kebakaran yang terjadi sejak sore tadi.

Di lokasi, kobaran api terlihat sudah tidak ada. Namun sebagian titik terlihat masih adanya asap yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran pun tampak masih menyirami titik munculnya asap tersebut.

Saat ini, warga baik muda dan tua masih berada di lokasi untuk melihat petugas yang menyisir api.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan adapun bangunan padat penduduk yang terbakar, memiliki luas sekira 3 ribu meter persegi.

"Memang hari ini terjadi kebakaran tepatnya di Jalan Jatayu 1. Untuk objek yang terbakar luasnya itu sekitar 3 ribu meter persegi," kata dia di lokasi, Rabu.

Satriadi menyebut sebanyak 38 unit dan 60 personel pemada kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk memadamkan api.