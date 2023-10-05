Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mentan SYL Sudah Berada di Nasdem Tower

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |00:26 WIB
Mentan SYL Sudah Berada di Nasdem Tower
Mentan SYL sudah berada di Nasdem Tower. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan telah berada di gedung Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (3/10/2023) malam. Kabar ini dibenarkan oleh Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Syahroni.

Syahroni tiba di gedung Nasdem Tower pada sekira pukul 23.45 WIB. Syahroni tiba dengan mengenakan baju koko berwarna putih sembari turun dari mobil Hyundai Ioniq berwarna perak. Dia mengatakan SYL sudah ada di Nasdem Tower.

"Sudah, sudah, sudah (SYL di dalam Nasdem Tower)," ujar Syahroni saat ditemui awak media di pelataran lobi Nasdem Tower, Rabu (3/10/2023).

Syahroni menjelaskan dia belum bisa memberikan informasi terbaru perihal kepulangan SYL di Indonesia. Untuk itu, Syahroni menyampaikan dirinya hendak masuk ke dalam Nasdem Tower untuk mengetahui informasi terbaru.

"Belum ada info terbaru, makanya saya mau naik dulu ya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu (4/10/2023) sore.

Halaman:
1 2
      
