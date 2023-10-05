Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mentan SYL Tinggalkan Nasdem Tower

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |01:27 WIB
Mentan SYL Tinggalkan Nasdem Tower
Mobil Alphard hitam yang diduga ditumpangi Mentan SYL tinggalkan Nasdem Tower. (MPI/Farhan)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga telah beranjak dari Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023), dini hari pada sekira pukul 00.21 WIB. Kepergian SYL yang tiba-tiba tersebut, diduga dengan menaiki mobil Toyota Alphard Hitam dengan nomor polisi B 8055 ADT, seperti kendaraan yang digunakannya saat pulang dari Bandara Soekarno Hatta.

Berdasarkan pantauan MPI sekira pukul 00.22 WIB, SYL bergegas berangkat dengan mobilnya tersebut secara tiba-tiba. Dirinya pergi selepas awak media tengah mewawancarai tim kuasa hukumnya, Febri Diansyah dan kawan-kawannya.

Sampai berita ini ditulis, belum diketahui SYL tengah beranjak pulang ke rumah dinasnya atau ke lokasi lainnya.

Selepas kepergian yang diduga SYL tersebut, Bendahara umum NasDem, Ahmad Syahroni menyampaikan dirinya saat memasuki NasDem Tower, tidak bertemu dengan Mentan.

"Tapi tadi saya pikir pak Mentan ada di atas, ternyata tidak ada," kata Syahroni, Kamis (5/10/2023).

Syahroni mengungkapkan dirinya hanya menemui Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dan Viktor Laiskodat.

"Tidak ada tadi, hanya Babeh (Surya Paloh) dan Pak Viktor Laiskodat," katanya.

Ketika ditegaskan kembali apakah sudah beranjak dengan mobil yang diduga mirip dengan kendaraan yang menjemput SYL di bandara, Syahroni pun mengatakan tidak tahu.

"I don't know," ujarnya.

