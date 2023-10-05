Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ngadep ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Mundur Sebagai Menteri Pertanian?

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |05:25 WIB
Ngadep ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Mundur Sebagai Menteri Pertanian?
Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Jadi Tersangka/ Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Febri Diansyah berdiskusi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah tiba di Indonesia. Febri yang sempat menjadi pengacara SYL saat penyelidikan kasus tersebut mengatakan, ada tiga poin yang dibicarakan.

Pertama, kata Febri, SYL meminta agar dirinya dapat melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan.

"Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi," kata Febri kepada wartawan, Rabu (4/10/2023) malam.

"Kedua tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini akan koperatif menjalankan proses hukum ini," sambungnya.

Selanjutnya poin ketiga, kata Febri, SYL menyampaikan bahwa dirinya akan ke Istana Negara pada Kamis 5 Oktober 2023 untuk menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

