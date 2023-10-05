Mutasi TNI, 4 Mayjen Pindah dan Naik Jabatan

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi pada akhir September 2023. Terdapat beberapa mayor jenderal TNI AD yang naik jabatan dan perpindahan tugas.

Rotasi jabatan pada 27 September 2023 ini tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berikut daftar Mayor Jenderal yang Pindah dan Naik Jabatan :

1. Mayjen TNI Djaka Budhi Utama

Pria kelahiran 9 November 1967 ini baru saja mendapatkan tugas baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI. Sebelumnya, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama menjalankan tugas sebagai Pa Sahli Tk. III Bidang Ekkudag Panglima TNI.

Selain dua jabatan itu, alumni Akmil 1990 ini juga pernah tercatat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam di tahun 2021, dan Kasdam XII/Tanjungpura pada 2020.

2. Mayjen TNI Puji Cahyono

Mayjen Puji Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Pa Sahli Tk. III Bidang Wassus & LH Panglima TNI, kini mendapat tugas baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023.

Jenderal bintang dua kelahiran Jakarta, 17 Desember 1966, ini merupakan alumni dari Akmil 1988-B. Selain dua jabatan yang sudah disebut, Mayjen Puji juga pernah bertugas sebagai Komandan Korem 072/Pamungkas di tahun 2022, dan Irops Itum Itjenad pada 2021.