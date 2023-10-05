Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heroiknya Pasukan TNI Bebaskan Kapal dari Perompak Somalia, Baku Tembak di Laut

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |06:40 WIB
Heroiknya Pasukan TNI Bebaskan Kapal dari Perompak Somalia, Baku Tembak di Laut
Ilustrasi perompak (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki usia ke-78, ketangguhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan operasi tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan prajuritnya di berbagai medan pertempuran telah diakui dunia.

Operasi Merah Putih pembebasan Kapal MV Sinar Kudus dari pembajak di perairan Somalia menjadi salah satu sejarah yang menggambarkan kehebatan para pengawal kedaulatan NKRI itu.

Pasukan elite TNI dengan heroik membebaskan Kapal MV Sinar Kudus dari perompakan sebagaimana dikutip dari sindonews. Kisah ini diceritakan Letjen TNI (Mar) Suhartono yang kini menjabat sebagai Irjen TNI.

Kala itu, ia yang menjabat sebagai Komandan Detasemen Jalamangkara (Dandenjaka) Korps Marinir TNI AL terlibat langsung dengan operasi pembebasan Kapal MV Sinar Kudus dari pembajak di Somalia.

”Diawali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, menerima laporan bahwa kapal MV Sinar Kudus bermuatan ferro nikel yang berlayar dari Sulawesi menuju Rotterdam, Belanda dibajak di perairan Laut Arab pada 2011,” ujarnya beberapa waktu silam.

Presiden SBY langsung menggelar rapat terbatas usai mengetahui Kabar pembajakan kapal berbendera Indonesia. Kemudian, memutuskan kapal dan anak buah kapal harus dibebaskan. Negosiasi dengan pembajak menjadi pilihan sambil menyiapkan operasi militer.

”Operasi militer menjadi tanggung jawab TNI, Panglima TNI saat itu Laksamana Agus Suhartono segera menyiapkan pasukan khusus TNI AL, Detasamen Jala Mangkara (Denjaka) untuk menjalankan tugas pembebasan kapal,” katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement