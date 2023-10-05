5 Fakta Mahfud MD Sebut Mentan SYL Sudah Jadi Tersangka Korupsi

Mentan Syahrul Yasin Limpo tiba di Tanah Air. (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tengah disorot terkait kasus dugaan korupsi. Sempat dikabarkan hilang saat dinas ke Eropa, Mentan akhirnya kembali ke Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 petang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan bahwa SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Pernyataan Mahfud

Mahfud MD menyatakan bahwa SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.

“Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya (Yasin Limpo jadi tersangka)," ucap Mahfud.

2. Sudah Lama Tahu

Bahkan, Mahfud mengaku sudah mengetahui status tersangka Yasin Limpo jauh sebelumnya.

"Malah sejak kalau eksposenya itu sudah lama tahu tersangkanya. Tapi resminya tersangkanya itu sudah dikeluarkanlah," ucapnya.

3. Komentari Kabar Hilangnya SYL

Keberadaan kader Partai NasDem itu sempat misterius. Dia hilang kontak setelah kunjungan kerja ke Eropa.

Mahfud pun tak mengetahui alasannya hilangnya Yasin Limpo. Pun kalau sengaja menghilang untuk menghindari proses hukum KPK bisa menetapnya sebagai DPO.

"Belum menduga karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dikatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO. Kita tunggu informasinya," katanya.