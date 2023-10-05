Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-78, Ratusan Kendaraan Tempur TNI Bagikan 55 Ribu Paket Sembako dari Monas Hingga Bundaran HI

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:04 WIB
HUT ke-78, Ratusan Kendaraan Tempur TNI Bagikan 55 Ribu Paket Sembako dari Monas Hingga Bundaran HI
Kendaraan Tempur TNI Akan Bagikan Sembako/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan melakukan arak-arakan dari Monumen Nasional (Monas) hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada upacara parade dan defile Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kamis (5/10/2023).

Rombongan alutsista itu, TNI juga akan membagikan sebanyak 55 ribu paket sembako bagi masyarakat yang berada di sekitaran Monas hingga Bundaran HI.

Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI, Marsda Arif Widianto mengatakan, pembagian sembako dilakukan setelah upacara perayaan HUT ke-78 TNI.

"55 ribu paket sembako untuk masyarakat sepanjang jalan dari Monas menuju ke HI. Setelah kegiatan pelaksanaan upacara, nanti akan disiapkan sepanjang jalan dari Monas sampai Bundaran HI itu akan disiapkan 55 ribu (paket sembako)," kata Arif Widianto.

Menurutnya, tidak ada persyaratan khusus bagi masyarakat yang ingin mengambil sembako. Siapa saja, kata Arif, bisa mendapatkan paket sembako sepanjang jalan dari Monas hingga menuju Bundara HI.

"Masyarakat dari mana saja silakan (ambil paket sembako). Tidak ada (syarat), jadi mereka (bisa) langsung (ambil sembako)," ucapnya.

Selain bakti sosial, Arif menjelaskan, masyarakat juga diberikan kemudahan untuk bisa menyaksikan upacara dan perayaan HUT ke-78 TNI di Monas.

Telusuri berita news lainnya
