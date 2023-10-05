Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah SBY Selamatkan Nyawa Musuh yang Tertembak dalam Operasi Seroja

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:06 WIB
Kisah SBY Selamatkan Nyawa Musuh yang Tertembak dalam Operasi Seroja
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjalankan Operasi Seroja (Foto: Facebook)
A
A
A

JAKARTA - Saat berpangkat mayor, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja, Timor Timur. Kala itu, pasukan TNI terlibat pertempuran dengan gerilyawan Falintil.

Falintil awalnya adalah sayap militer dari partai politik Fretilin dari Timor Timur. Didirikan pada 20 Agustus 1975 untuk menanggapi konflik politik Fretilin dengan Uni Demokratik Timor (UDT). Kini, menjadi Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor Leste atau yang memiliki nama resmi yaitu Forças Armadas da Libertaçao Nacional de Timor-Leste atau Falintil.

Ada pengalaman unik yang dilakukan SBY. Ketika di tengah sengitnya pertempuran, SBY menyelamatkan nyawa gerilyawan Falintil yang tertembak TNI.

"Peristiwa ini bermula pada saat saya kembali bertugas di medan Operasi Seroja di Timor Timur. Kali ini, saya bertugas sebagai komandan Batalyon 744 dengan pangkat mayor," ujar SBY dalam akun Facebook-nya beberapa waktu silam.

Presiden keenam RI itu menceritakan, baku tembak antara anggota TNI yang ia pimpin dengan gerilyawan Falintil di lereng bukit Turiskai berlangsung sengit.

"Usai pertempuran, pasukan TNI menemukan seorang gerilyawan Falintil yang tergeletak dengan kondisi perutnya pecah dan usus yang terburai," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement