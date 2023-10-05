Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Operasi Militer Paling Melegenda, Kehebatan TNI Dikenang dari Masa ke Masa

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:17 WIB
7 Operasi Militer Paling Melegenda, Kehebatan TNI Dikenang dari Masa ke Masa
Aksi prajurit di Operasi Woyla. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SEJUMLAH operasi militer pernah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tingkat kesulitan dan kegawatan kasus yang terjadi membuat operasi militer tersebut dikenang dari masa ke masa.

Bertepatan dengan HUT Ke-78 TNI yang jatuh pada hari ini, Kamis (5/10/2023), berikut kami sajikan sejumlah operasi militer paling melegenda:

1. Operasi Woyla (1981)

Garuda Indonesia Penerbangan 206 atau juga dikenal dengan sebutan Peristiwa Woyla adalah sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari pelabuhan udara sipil Talangbetutu, Palembang ke Bandara Polonia, Medan yang mengalami insiden pembajakan pesawat pada 28 Maret 1981 oleh lima orang teroris “Komando Jihad”.

Puncak drama penyanderaan ini berakhir dengan adanya Operasi Woyla di Bandara Don Mueang Bangkok, Muang Thai pada 31 Maret.

2. Operasi Terpadu (2003-2004)

Operasi militer Indonesia di Aceh (Operasi Terpadu) adalah operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimulai pada 19 Mei 2003 dan berlangsung kira-kira satu tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja (1975).

3. Operasi Seroja (1975-1978)

Operasi Seroja atau Invasi Indonesia atas Timor Timur dimulai pada 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia menginvasi Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme, di samping dukungan penuh dari AS dan Australia yang khawatir Timor Timur menjadi negara komunis pasca jatuhnya Vietnam ke tangan komunis.

Penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan Indoensia selama seperempat abad.

Halaman:
1 2 3
      
