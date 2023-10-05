Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akan Konvoi dari Monas ke Bundaran HI, Sederet Alutista Mejeng di HUT Ke-78 TNI

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:40 WIB
Akan Konvoi dari Monas ke Bundaran HI, Sederet Alutista Mejeng di HUT Ke-78 TNI
Alutsista TNI mejeng di Monas (foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Sederet alat utama sistem persenjataan (alutsista) mejeng di gelaran Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-78 di kawasan Monas Timur, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10/2023).

Ratusan Alutista tersebut, nantinya bakal dipamerkan dalam gelaran HUT TNI ke-78. Beberapa dari Alutista, merupakan pembelian terbaru dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Alutsista-alutsista yang ditampilkan di antaranya kendaraan tempur, kendaraan taktis, mobil dan motor listrik, pesawat nirawak (drone), sistem senjata, rudal-rudal, sistem peluncur rudal, tank amphibi Marinir, kemudian sea rider dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL juga akan ditampilkan.

Diketahui, Ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak hanya dipamerkan dalam rangkaian HUT ke-78 TNI yang digelar pada 5 Oktober 2023 di Monumen Nasional (Monas).

Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Arif Widianto mengatakan, setelah upacara Parade dan Defile HUT Ke-78 TNI, lebih dari 100 alutsista akan bergerak dari Monas sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) kemudian memutar kembali ke arah Monas.

"Mereka (iring-iringan alutsista) akan keluar menuju Bundaran HI," kata Arif saat jumpa pers didampingi oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda (Laksda) TNI Julius Widjojono.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
