Jelang Upacara HUT Ke-78 TNI, Begini Suasana Terkini di Monas

JAKARTA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-78 akan segera digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023) pagi WIB. Begini suasana terkini di lokasi.

Pada pukul 07.20 WIB, suasana di Silang Monas tampak ramai. Para hadirin telah berada di panggung dan siap menyaksikan jalannya acara.

Para perwira tinggi TNI dari tiga matra juga terpantau telah hadir di lokasi. Di sisi lain, sejumlah alutsista milik TNI juga telah disiapkan di pinggir lapangan.

Upacara HUT ke-78 TNI mengambil tema "TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju". Upacara yang digelar di Silang Monas itu dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.

Upacara HUT ke-78 TNI juga dapat disaksikan secara live melalui kanal Youtube Puspen TNI. Rencananya, Presiden RI Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara.

(Awaludin)