INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Apa Perbedaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:49 WIB
Apa Perbedaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas?
Ilustrasi untuk perbedaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas (Foto: MPI)
JAKARTA- Apa perbedaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dibahas kali ini. Sebagai masyarakat Indonesia Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan dua istilah yang berhubungan dengan keamanan tersebut.

 BACA JUGA:

Kendati sama-sama berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat, nyatanya Babinsa dan Babinkamtibmas merupakan dua instansi yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari satuan dan tugasnya.

Lantas, apa perbedaan Babinsa dan Babinkambitmas? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023).

Babinsa

Babinsa merupakan singkatan dari Bintara Pembina Desa. Satuan ini berada di bawah unsur TNI yang secara berturut-turut dinaungi oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem).

Tugas pokok dari Babinsa adalah sebagai berikut:

  • Melatih satuan perlawanan rakyat
  • Memimpin perlawanan rakayt di pedesaan
  • Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara
  • Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia
  • Melakukan pengawasan fasilitas/prasarana Hankam di pedesaan/kelurahan
  • Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala.

