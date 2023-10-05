Apa Perbedaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas?

JAKARTA- Apa perbedaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dibahas kali ini. Sebagai masyarakat Indonesia Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan dua istilah yang berhubungan dengan keamanan tersebut.

Kendati sama-sama berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat, nyatanya Babinsa dan Babinkamtibmas merupakan dua instansi yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari satuan dan tugasnya.

Lantas, apa perbedaan Babinsa dan Babinkambitmas? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023).

Babinsa

Babinsa merupakan singkatan dari Bintara Pembina Desa. Satuan ini berada di bawah unsur TNI yang secara berturut-turut dinaungi oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem).

Tugas pokok dari Babinsa adalah sebagai berikut: