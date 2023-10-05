Soekarno Nekat Menikah dengan Naoko Nemoto Meski Sudah di Ultimatum Berkali-kali?

JAKARTA- Mengupas alasan Soekarno nekat menikah dengan Naoko Nemoto meski sudah di ultimatum berkali-kali. Hal ini dikarenakan usia Naoko yang masih muda.

Saat ingin dinikahi oleh Soekarno, Naoko Nemoto masih berusia 19 tahun dan Soekarno berusia 57 tahun. Tentunya usia yang berjarak jauh membuat masyarakat Indonesia tidak setuju apalagi dia juga merupakan wanita Jepang.

Selain itu alasan Soekarno nekat menikah dengan Naoko Nemoto meski sudah di ultimatum ini dikarenakan ada yang ingin membuka aib Presiden pertama Indonesia tersebut. Namun, hal itu langsung dibantah hingga Soekarno pun lanjut menikah dengan Naoko Nemoto.

Sebagai informasi, Ratna Sari Dewi, melakukan pernikahan dengan Soekarno pada tahun 1962, yang menjadi istri ke-6 sekaligus satu-satunya istri Soekarno berkebangsaan asing. Ratna Sari Dewi memiliki nama asli Naoko Nemoto yang lahir di Tokyo, Jepang pada 6 Februari 1940.

Dewi mulai mengenal Soekarno saat ia melakukan kunjungan ke Jepang tahun 1959, dengan bantuan seseorang Ratna Sari Dewi atau Naoko berkenalan dengan saat Soekarno sedang tinggal di Hotel Imperial, Tokyo.