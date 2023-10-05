Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri HUT ke-78 TNI, SBY Kenakan Seragam Lengkap dengan Pangkat Jenderal Bintang 4

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:00 WIB
Hadiri HUT ke-78 TNI, SBY Kenakan Seragam Lengkap dengan Pangkat Jenderal Bintang 4
SBY Hadiri HUT ke-78 TNI/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Berdasarkan pantauan MPI, SBY terlihat duduk di bangku tamu undangan di Silang Monas. Nampak, ia mengenakan pakaian seragam TNI lengkap dengan pangkat jenderal Bintang empat. Terlihat, SBY nampak melihat prajurit yang hendak mengikuti prosesi upacara HUT ke-78 TNI.

Sementara itu, upacara itu akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 07.48 WIB. Setibanya, Jokowi disambut oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Sekedar informasi, Upacara dan Defile HUT ke-78 TNI tahun 2023 melibatkan 4.630 personel pasukan san 130 alutsista. Dalam perayaan itu, tema yang diambil yakni "TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju."

Adapun makna tema itu yakni TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri tiga matra akan selalu solid, kokoh dan loyal kepada Bangsa dan Negara.

Topik Artikel :
HUT ke-78 TNI SBY TNI
