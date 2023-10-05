Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati hingga SBY Hadiri Upacara HUT Ke-78 TNI di Monas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:15 WIB
Megawati hingga SBY Hadiri Upacara HUT Ke-78 TNI di Monas
Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri di HUT Ke-78 TNI (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI yang digelar di Silang Minas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Dari pantauan MPI, Megawati tiba di lokasi uoacara sekitar pukul 07.57 WIB. Megawati tiba dengan didampingi oleh putrinya yang juga merupakan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sementara itu, SBY tepah lebih dulu tiba dari Mega dan sebelum acara dimulai. Bahkan, SBY sempat menyaksikan prosesi defile saat pasukan masuk ke lokasi upacara.

Dalam acara tersebut, juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Sejumlah menteri kabinet juga tampak hadir dalam acara tersebut.

Mereka ialah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Hadir pula eks Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

Sejumlah kepala negara dan anggota DPR RI juga nampak hadir acara tersebut. Mereka ialah anggota Komisi I Nurul Arifin hingga Ketua KPK Firli Bahuri.

Sekedar informasi, Upacara dan Defile HUT ke-78 TNI tahun 2023 melibatkan 4.630 personel pasukan san 130 alutsista. Dalam perayaan itu, tema yang diambil yakni "TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju."

