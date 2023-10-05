Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipimpin Presiden Jokowi, 4.630 Prajurit Serbu Kawasan Monas Dalam Gelaran HUT Ke-78 TNI

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:22 WIB
Dipimpin Presiden Jokowi, 4.630 Prajurit Serbu Kawasan Monas Dalam Gelaran HUT Ke-78 TNI
Presiden Jokowi pimpin upacara HUT Ke-78 TNI (foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap memasuki usia ke-78 tahun hari ini. Upacara dan parade peringatan pun digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Rabu 5 Oktober 2023.

Dalam upacara dan Defile HUT ke-78 TNI Tahun 2023 ini, sebanyak 4.630 personel pasukan dan 130 Alutsista gegap gempita menyerbu kawasan Monas Timur, Jakarta Pusat.

Kekuatan Pasukan Upacara Parade terdiri dari Kelompok Panji-Panji, 1 Brigade Gabungan (1 Yon POM, 1 Yon Wan TNI dan 1 Yon Taruna Akademi TNI), 1 Brigade TNI AD, 1 Brigade TNI AL, 1 Brigade TNI AU, 1 Yon Gabungan Komcad dan Komduk dan Satsik.

Sedangkan kekuatan untuk Defile Pasukan dan Alutsista terdiri dari 1 Yon Drumband gabungan Taruna Akademi TNI, Kelompok Panji-Panji, 1 Brigade Gabungan (1 Yon POM, 1 Yon Wan TNI dan 1 Yon Taruna Akademi TNI), 1 Brigade TNI, 1 Brigade TNI AD, 1 Brigade TNI AL, 1 Brigade TNI AU, 1 Yon Gabungan Komcad dan Komduk, 1 Kompi Pasukan Teatical dan pok Pers Veteran (naik kendaraan).

Tak hanya itu, HUT kali ini juga melibatkan 91 pesawat dari matra darat, laut dan udara. Mereka, yakni fly pass pesawat tempur, helly dan free fall sebanyak 78 personel.

Juga tari helly diiringi lagu gemu famire dan diikuti Wan TNI dan ibu-ibu sebanyak 300 personel,dan display drumband Taruna Akademi TNI sejumlah 250 personel dan di tutup dengan demonstrasi Kolone Senapan Kolosal sebanyak 678 personel.

Adapun sederet pejabat tinggi turut hadir di acara ini, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertindak sebagai inspektur upacara, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806//dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808//dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789//dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494//viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176404//viral-jQKt_large.jpg
Ziarah ke Makam Ayah dan Ibu Jokowi, Roy Suryo: Bukan untuk Sirik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement