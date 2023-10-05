Dipimpin Presiden Jokowi, 4.630 Prajurit Serbu Kawasan Monas Dalam Gelaran HUT Ke-78 TNI

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap memasuki usia ke-78 tahun hari ini. Upacara dan parade peringatan pun digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Rabu 5 Oktober 2023.

Dalam upacara dan Defile HUT ke-78 TNI Tahun 2023 ini, sebanyak 4.630 personel pasukan dan 130 Alutsista gegap gempita menyerbu kawasan Monas Timur, Jakarta Pusat.

Kekuatan Pasukan Upacara Parade terdiri dari Kelompok Panji-Panji, 1 Brigade Gabungan (1 Yon POM, 1 Yon Wan TNI dan 1 Yon Taruna Akademi TNI), 1 Brigade TNI AD, 1 Brigade TNI AL, 1 Brigade TNI AU, 1 Yon Gabungan Komcad dan Komduk dan Satsik.

Sedangkan kekuatan untuk Defile Pasukan dan Alutsista terdiri dari 1 Yon Drumband gabungan Taruna Akademi TNI, Kelompok Panji-Panji, 1 Brigade Gabungan (1 Yon POM, 1 Yon Wan TNI dan 1 Yon Taruna Akademi TNI), 1 Brigade TNI, 1 Brigade TNI AD, 1 Brigade TNI AL, 1 Brigade TNI AU, 1 Yon Gabungan Komcad dan Komduk, 1 Kompi Pasukan Teatical dan pok Pers Veteran (naik kendaraan).

Tak hanya itu, HUT kali ini juga melibatkan 91 pesawat dari matra darat, laut dan udara. Mereka, yakni fly pass pesawat tempur, helly dan free fall sebanyak 78 personel.

Juga tari helly diiringi lagu gemu famire dan diikuti Wan TNI dan ibu-ibu sebanyak 300 personel,dan display drumband Taruna Akademi TNI sejumlah 250 personel dan di tutup dengan demonstrasi Kolone Senapan Kolosal sebanyak 678 personel.

Adapun sederet pejabat tinggi turut hadir di acara ini, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertindak sebagai inspektur upacara, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.