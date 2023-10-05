Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mentan Syahrul Dikabarkan Akan Sambangi Polda Metro Sebelum Menghadap Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:40 WIB
Mentan Syahrul Dikabarkan Akan Sambangi Polda Metro Sebelum Menghadap Jokowi
Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Jadi Tersangka/ Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA  - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan akan mendatangi Polda Metro Jaya sebelum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara siang ini.

Hal itu diketahui dari agenda Mentan yang beredar di kalangan wartawan. Di mana, sekitar pukul 11.00 WIB, SYL akan datang ke Polda Metro Jaya dan baru akan datang ke Istana sekitar pukul 14.00 WIB.

Kuasa hukum SYL, Febri Diansyah saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti agenda tersebut. Bahkan, ia juga mengaku belum bisa memastikan pukul berapa kliennya itu datang ke Istana bertemu Presiden Jokowi.

"Belum bisa pastikan info soal itu. Ini juga lagi ngecek jam berapa jadinya mau ke Istana," kata Febri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (5/10/2023).

Saat disinggung kedatangan itu berkaitan dengan beredarnya kabar tentang adanya laporan yang masuk ke Polda Metro atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Syahrul Yasin Limpo, Febri juga tidak mengetahui secara pasti.

