Mengenal Mayjen TNI Choirul Anam, Pangdivif 3 Kostrad yang Jadi Komandan Upacara HUT Ke-78 TNI

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap memasuki usia ke-78 tahun hari ini. Upacara peringatan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Rabu 5 Oktober 2023.

Pada perayaan tahun ini, Mayjen TNI Choirul Anam ditunjuk sebagai Komandan Upacara. Tampak Mayjen Choirul mengenakan seragam TNI AD berwarna hijau loreng, dan dia pun juga turut mengawal pemeriksaan pasukan bersama Presiden RI Joko Widodo dan Panglima TNI Yudo Margono.

Diketahui Mayjen TNI Choirul Anam merupakan Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3 Kostrad sekaligus naik pangkat menjadi jenderal bintang dua di pundaknya. Mantan Danrem 163/Wira Satya ini mendapat promosi menggantikan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang dimutasi menjadi Pangdam Iskandar Muda melalui surat keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono nomor: Kep/267/III/2023 pada 8 Maret 2023 lalu.

Choirul Anam merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1994 dari kecabangan Infanteri. Dia kemudian memilih bergabung dengan pasukan elite TNI AD, Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, 50 tahun silam ini banyak berkutat di Korps Baret Merah dalam karier militernya. Diawali dengan mengemban jabatan Danton II Ki-I Yon 12 Grup 1 Kopassus pada 1996, Pasi Intel Ops Den 521 Kopassus pada 1997, Pa Sandi Grup 5 Kopassus pada 1999, dan Dantim 2 Grup 5 Kopassus pada 2000.

Ketika berpangkat Mayor, Choirul Anam dipercaya mengisi posisi ADC Panglima TNI pada tahun 2001. Pada 2009, Choirul Anam dimutasi menjadi pengawal Presiden dengan jabatan Danden Walpri Grup B Paspampres.

Masih di Paspampres, dia kemudian diberi jabatan Danden 3 Grup B Paspampres pada 2010 dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Kemudian digeser menjadi Pabandya D11 D Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI pada 2013.