Hadiri HUT ke-78 TNI, SBY Kenakan Seragam TNI Bintang Empat di Pundak

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Silang Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dalam pantauan, SBY terlihat tampil gagah mengenakan pakai dinas TNI lengkap dengan bintang 4 di pundak. Terlihat, SBY duduk bersebelahan dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Dengan warna seragam berwarna coklat, SBY tampak berkarisma dengan gerakan memberikan hormat saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Selain SBY, beberapa purnawirawan jenderal TNI juga nampak hadir, di antaranya mantan Wapres Try Sutrisno, mantan KSAL Laksamana (purn) Marsetio, Laksamana (purn) Soeparno, Laksamana (purn) Ade Supandi, mantan KSAU Marsekal (purn) Imam Sufaat.

Mengawali upacara, Presiden Jokowi memimpin jalannya acara dengan mengheningkan cipta bagi para arwah pahlawan yang telah gugur. Selanjutnya, dilakukan pengucapan Sapta Marga.

Dalam amanatnya, Jokowi menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada TNI. Dirinya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dan kerja keras seluruh jajaran TNI.

"Pertama-tama atas nama rakyat bangsa dan negara saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia di manapun saudara-saudara bertugas," ucap Jokowi dalam amanatnya.