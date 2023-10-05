Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI Parade Alutsista di Monas, Pamerkan Tank Leopard hingga Panser Pindad

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |11:23 WIB
TNI Parade Alutsista di Monas, Pamerkan Tank Leopard hingga Panser Pindad
Parade alutsista TNI di Monas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - TNI melakukan parade alutsista di Monas, Jakarta Pusat, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI. Sejumlah alutsista TNI dipamerkan ke publik, mulai dari Tank Leopard hingga Panser Pindad.

Parade pasukan dan alutsista TNI dimulai Kamis (5/10/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Awalnya, TNI menunjukkan pasukan dari tiga matra.

Lalu, acara berlanjut ke parade alutsista. TNI menunjukkan kepada publik alutsista andalannya dari berbagai matra.

Parade alutsista itu disambut antusias oleh masyarakat yang berada di Monas. Banyak dari mereka yang membawa anak dengan tujuan mengenalkan alutsista milik TNI ke si buah hati.

